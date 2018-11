Marea epurare la Finantele iesene! Inspectorii raman fara locurile de munca. In birourile institutiei s-a instaurat haosul! Angajat: "Asta e o combinatie politica"

protest finante google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Protest spontan la Finante, dupa ce un proiect de lege schimba din temelii structura Directiilor Regionale de Finante • La Iasi, dar si in tara, angajatii nu sunt lamuriti ce se va intampla cu posturile dupa descentralizare • "Nimeni nu ne poate explica ce se va intampla cu exactitate. Eu cred ca noua structura va putea absorbi toti angajatii care sunt acum, daca posturile sunt suficiente" • "Ce se intampla cu concursurile care s-au dat acum pentru ocuparea posturilor de la Directia Regionala Vamala Iasi?", se intreaba alt angajat de la Finante • Directorul de la finante se afla in concediu in momentul in care au pornit protestele • Angajatii anunta ...