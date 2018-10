Marea Neagra, tot mai periculoasa. Romania are nevoie de cea mai performanta tehnologie navala

Urmariti acum, in direct pe site-ul Ziare.com, partida dintre Elina Svitolina si Karolina Pliskova, din Grupa Alba de la Turneul Campioanelor:

Membrii conducerii, dar si compania care opereaza rafinaria Petrotel Lukoil din Ploiesti si firma-mama din Olanda, trimisi in judecata pentru infractiuni economice, au fost achitati, marti, de instanta de fond, Tribunalul Prahova.

Ce scrie pe crucea lui Ilie Balaci i-a suprins pe mulți dintre cei care sunt atenți la detalii. Fostul mare fotbalist al Craiovei Maxima este condus pe ultimul drum de întreaga familie, de prieteni, de foştii colegi şi de foarte multă lume din Craiova. Cu toţii au venit, îndurerați, pentru a aduce un ultim omagiu […] The post Ce scrie pe crucea lui Ilie Balaci. Detaliul care iese în evidență! appeared first on Cancan.ro.