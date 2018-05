Marele actor Dorel Visan: "In Romania este o dezbinare cum nu cred ca a mai fost vreodata"- VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cunoscutul actor Dorel Visan a vorbit in cadrul unei emisiuni televizate despre degradarea poporului roman. "Pentru omul corupt si pentru omul patimas, libertatea este un blestem. La aceasta ora, in Romania este o dezbinare cum nu cred ca a mai fost vreodata. Cunosc si eu putina istorie, dar nu cred ca a fost atata dezbinare. Au fost dezbinari, au fost tradari. L-am tradat pe Horia, l-am tradat pe Doja, pe Mihai Viteazu, pe Stefan cel Mare, pe Lapusneanu, i-am tradat pe toti. Dar au fost puternici, ca sa ramana ceva dupa ei. Aici este problema Romaniei astazi, nu mai are personalitati, nu mai are un Kogalniceanu, nu mai are atatia oameni care s-au sacrificat si au luptat pentru aceasta tara. Uitati, se intampla atatia umil ...