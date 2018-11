Marele Grand Prix de JUDO de la Haga: O romanca, in finala mica

Un barbat de 39 de ani, care se afla, sambata, la vanatoare in zona Dealul Negru, din Bistrita-Nasaud, a fost ranit grav la cap, fata si torace, dupa ce a fost atacat de un urs. Colegii vanatorului i-au sarit in ajutor si au impuscat animalul.

Arbitrul român Istvan Kovacs va arbitra astăzi partida de pe „Yeni Eskişehir Stadyumu” din Eskişehir, dintre Turcia și Suedia, meci care va începe la ora 19:00 și care va conta pentru Liga Națiunilor. Duelul are o miză uriașă pentru formația preăgtită de Mircea Lucescu, care cu o victorie s-ar apropia la doar un punct de […] The post Istvan Kovacs îl arbitreză pe Mircea Lucescu în Liga Națiunilor! appeared first on Cancan.ro.