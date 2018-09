Marele Premiu al Italiei: Lewis Hamilton, victorie la Monza, pe circuitul de casa al celor de la Ferrari

Lewis Hamilton google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Plecat in cursa al treilea de pe grila de start, Lewis Hamilton a reusit sa castige Marele Premiu al Italiei la Formula 1, Grand Prix desfasurat pe circuitul de casa al celor de la Ferrari, la Monza. Kimi Raikkonen a trecut linia de sosire pe doi, iar Sebastian Vettel a pierdut puncte importante in lupta pentru titlul mondial din Marele Circ. Cursa de la Monza nu a fost lipsita de incidente, primul dintre ele avand loc in chiar primele viraje, atunci cand Hamilton si Vettel s-au lovit, iar germanul a revenit pe pista in coada plutonului. Incetinit constant de Valtteri Bottas (Mercedes - era lider in acel moment si urma sa intre la standuri pentru schimbul de cauciucuri) pret de mai multe t ...