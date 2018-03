Marele secret al lui Stefan de la Exatlon a iesit la iveala! Ce nu se stia despre “Razboinic”

Stefan

Stefan a plecat in Republica Dominicana ghidat de un motto: "Am un singur adversar si acela este omul din oglinda". Putini stiu ca a jucat in filme.

"Stefan este un tip interesant, poate tocmai de aceea a si intrat in atentia producatorilor de filme. De exemplu, in perioada in care a stat in America, el a jucat in cateva pelicule. Este adevarat, a avut doar aparitii scurte, insa a contat foarte mult. Din pacate, in ciuda faptului ca era extrem de apreciat de toti, in special din cauza fizicului impresionant, el nu a mai putut continua in SUA.

La un moment dat, a fost nevoit sa isi urmeze studiile in alta parte si sa se axeze pe sport, acolo unde a devenit si campion la skandenberg. Nu este totusi timpul trecut pentru el! Dupa Exatlon, cu un alt capital de imagine, va putea sa revina la vechile pasiuni", au dezvaluit persoane din anturajul lui Stefan Ionut Floroaica, pentru WOWbiz.ro.

Vezi si: Ce sotie frumoasa are prezentatorul «Exatlon». Pentru ea a parasit-o pe Monica Iagar - Foto.

Cosmin Cernat a revenit in televiziune cu dreptul! El este gazda «Exatlon» (Kanal d), emisiune care de mai bine de o luna de cand a inceput sa fie transmisa, a reusit sa aduca postului, patronat de turci, audiente uriase si sute de mii de fani. Realizatorul tv nu este implinit doar din punct de vedere profesional, ci si sentimental. El este casatorit cu Madalina Morosanu, pas pe care l-a facut in mare secret in 2011, la scurt timp dupa divortul de campiona mondiala la atletism Monica Iagar.

Cosmin Cernat e din nou pe val datorita emisiunii "Exatlon". Dupa sarbatorile petrecute in Canada, acolo unde a ales sa traiasca, Cosmin Cernat a mers direct in Republica Dominicana, pentru a intra in spiritul reality-ului pe care il prezinta din 7 ianuarie, la Kanal D, care isi face noi fani pe zi ce trece. Asadar, profesional sta bine, iar in viata personala, lucrurile s-au asezat asa cum trebuie.

Dupa o casatorie de noua ani cu Monica Iagar si doua fetite avute impreuna, Cosmin Cernat si sotia lui au divortat in 2009, speculandu-se la momentul respectiv ca motivul separarii ar fi fost infidelitatea prezentatorului.

La scurt timp dupa ce Cosmin Cernat si Monica Iagar au pus punct casniciei, el s-a casatorit in mare secret, in 2011, cu Madalina Morosanu, despre care au circulat barfe ca ar fi fost principalul motiv al divortului.

Vezi continuarea

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.