Marele secret al sefului de la Veolia! Jaf de proportii uriase: cum au fost furati banii pentru inundatii, in combinatii cu Ministerul Mediului si Apele Romane

• Sute de milioane de euro, oferiti din fonduri publice pentru inlaturarea efectelor inundatiilor, au fost rataciti cu intentie in conturile unor companii controlate de personaje controversate cu relatii stranse in lumea politica • Cu ajutorul unor hotarari de Guvern, Ministerul Mediului a incredintat prin intermediul Apelor Romane contracte de sute de milioane de euro fara licitatii publice, pe criterii de nimeni stiute, iar asta unor companii ascunse de ochiul public • O mare parte din fondurile destinate pentru calamitati au fost ratacite, in timp ce Ministerul Mediului era condus de Sulfina Barbu, iar director al Administratiei Nationale "Apele Romane" era Madalin ...