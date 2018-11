Marele SECRET s-a aflat! Paul Stanescu, Liviu Dragnea și Dumitru Buzatu au avut o discuție: 'Nu a indraznit macar sa spuna atunci'

Senatorul social-democrat Paul Stănescu a declarat luni, după ce şi-a anunţat demisia din funcţia de vicepremier şi ministru al Dezvoltării, că a făcut acest gest pentru că nu "s-a agăţat niciodată" de scaune, el subliniind că intrarea sa în Guvern a fost numai la insistenţele PSD şi nu ale sale.

"Eu sunt un om de onoare, senator, responsabil, implicat, niciodată nu am alergat după funcţii, niciodată nu m-am ţinut de scaun şi nu o să mă ţin în continuare, nu am avut şi nu am o miză personală, tot ce am spus public nu retractez absolut nimic şi îmi menţin punctele de vedere pe care le-am avut până acum. Am spus public că voi analiza demisia mea, lucru pe care l-am şi făcut, şi am considerat că e momentul să îmi dau demisia pentru că nu mă agăţ de scaune. Nu m-am agăţat niciodată. (...) De fapt, intrarea mea în Guvern a fost la insistenţele PSD, nu la insistenţele mele, în niciun caz", a precizat Paul Stănescu, la Parlament.

Întrebat dacă este de părere că i s-a făcut o nedreptate prin această solicitare de revocare a sa din funcţie, el a spus că "nu, în politică se poate întâmpla orice".

"Nu. În politică se poate întâmpla orice. Ceea ce spun este că la Comitetul Executiv, ante-penultimul, am avut o discuţie cu Liviu Dragnea de aproximativ o jumătate de oră, împreună cu colegul nostru de la Vaslui, domnul Buzatu, şi am discutat lucrurile clar, că nu e bine ce se întâmplă cu partidul, cu excluderi şi Liviu Dragnea nu a îndrăznit măcar să spună atunci: ştii, eu vreau să pun în discuţie şi poziţia ta în Guvern. Prim-ministrul, doamna Viorica Dăncilă, căreia îi mulţumesc, eu nu am fost pe lista miniştrilor remaniabili şi atunci preşedintele Dragnea spune: domnule, trebuie să punem în discuţie şi poziţia în Guvern a lui Paul Stănescu. Putea să spună înainte: domnule, ştii, o să cer asta în CEx, ce faci? Şi eu spuneam foarte simplu că îmi dau demisia, nu e nicio problemă, sunt un om de onoare", a relatat Paul Stănescu.

De asemenea, întrebat ce i s-a reproşat la şedinţa unde i s-a cerut revocarea din Guvern, din moment ce la evaluare ieşise bine, vicepremierul demisionar a răspuns: "Poziţia mea publică, e simplu răspunsul. Ştiţi unde lucrurile sunt foarte rele pentru partidul nostru? Ne spun toate sondajele de opinie unde ne aflăm: ne aflăm la aproape jumătate din cât am avut. Asta înseamnă că nu e în regulă. În momentul în care tu măreşti pensii, salarii, reduci taxe, impozite, creştere economică avem, şomajul e cel mai mic şi totuşi noi în sondaje, ca partid, ne ducem mereu în jos, logica e foarte scurtă. Sigur că e un semnal de alarmă în momentul în care am avut 45% şi după doi ani de zile mai avem în jur de 25 sau chiar sub 25%".

