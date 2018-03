Marele simbol al Unirii de la Visan, salvat de Garda de Mediu Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Veste buna legata de Castanul Unirii de la Visan, judetul Iasi, dublul monument al istoriei si naturii. Garda Nationala de Mediu (GNM) Iasi a intreprins masuri pentru salvarea si punerea in normalitate a acestui maret simbol al Unirii Principatelor Romane. "Sa speram ca, desi tardive, aceste masuri vor reusi in cele din urma sa fie aduse la indeplinire, spre a ne putea bucura pe mai departe de Maretul Castan sub coroana caruia s-au plamadit si infaptuit Unirea - actul istoric care a pus Romania pe harta Europei si a lumii intregi. In anul Centenarului Marii Uniri, aportul decisiv al GNM Iasi va putea fi privit ca un prinos de recunostinta adus luptei aprige a unionistilor care n-au precupetit eforturi si truda pentru ...