Marfa CALDA pentru ANCHETATORI! Un MEDIC care invarte zeci de milioane de EURO s-a trezit peste noapte cu plangeri DUREROASE! FOTO

• Un afacerist le da dureri de cap localnicilor din Tomesti • Medicul ce detine o firma cu o cifra de afaceri de 35 de milioane de euro este acuzat ca isi bate joc de oamenii ce locuiesc in apropiere de Iasi • Problemele au aparut anul trecut, iar patronul firmei a fost amendat de Garda de Mediu anul trecut • Firma trebuie sa-si reinnoiasca autorizatia de mediu • Garda de Mediu verifica cele reclamate de localnicii nemultumiti SC Vanbet SRL a intrat din nou in vizorul autoritatilor iesene. Dupa ce in toamna anului trecut localnicii din comuna Tomesti au sesizat problemele, s-au luat masuri din partea institutiilor abilitate, fiind aplicate amenzi. Acestea insa nu au fost suficiente. Disconfortul provoca ...