Maria Carneci lupta cu boala care le-a ucis pe Ileana Ciuculete si Denisa Manelista! Mesajul artistei este coplesitor

Maria Carneci este implicata intr-o campanie de informare contra Hepatitei C, alaturi de Catalin Botezatu si Catalin Scarlatescu. Acestia vor sa-i educe pe oameni sa mearga la controale periodice, sa-i invete cum sa se fereasca de virus si cum sa-l trateze corect in cazul in care sunt infestati deja.



"Eu, cu Catalin Botezatu si Catalin Scarlatescu suntem implicati intr-o campanie contra hepatitei C. Medicina a avansat, medicamentele sunt acum la alt nivel, la alte standarde... Tocmai din motivul asta nu vreau sa mai moara lume, tineri, copii, batrani! Se poate face un test.



Din pacate, unul din 30 de romani e purtator de virus – care se poate lua de la ustensile nesterilizate, de la stomatolog, de la manichiura, pedichiura... Si, atunci, eu ii indemn pe toti romanii sa discute cu medicul de familie, sa faca testul, iar daca, Doamne fereste!, are, nu se mai poate muri din asa ceva. (...) Mergeti si faceti testul si, daca, Doamne fereste!, sunteti purtator de virus, ala se trateaza, nu se mai moare, cum ne-au murit noua colegi!", a declarat Maria Carneci intr-o emisiune TV.

