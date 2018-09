Maria Constantin, in extaz! “Toate astea imi dau puterea de a muta munții din loc!” Cu cine a petrecut, joi, artista

Zodiile care obțin mereu tot ce iși doresc. Sunt extrem de puternice și perseverente Sunt puternice și știu ce vor. Întâmpină greutățile cu zămbetul pe buze pentru că știu că le vor ține piept. Analizează totul până când găsesc cea mai bună soluție. Citește mai departe...

Procurorul general spune ca dosarul violentelor merge greu din cauza ca MAI si Jandarmeria au secretizat documente Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat vineri ca in dosarul violentelor de la protestul din 10 august sunt mai multe documente clasificate, iar din acest motiv ancheta se desfasoara mai greu.

Traficul rutier va fi restrictionat sambata in centrul Capitalei - cum vor fi modificate traseele RATB Traficul rutier va fi restrictionat sambata in Capitala ca urmare a desfasurarii evenimentului sportiv "The Color Run Romania 2018".

SF MARIA MICA 2018. Mesaje, urari si felicitari: La multi ani, Maria, Marian, Marin, Mariana si Mara SF MARIA MICA 2018 mesaje si felicitari. Pe 8 septembrie, se sărbătoreşte Sf. Maria Mică. Spune-le LA MULŢI ANI celor care poarte numele Sfintei Marii! Citește mai departe...

Stelian Ion (USR), despre Adina Florea: S-a facut frate cu Toader, cat i-a trebuit sa treaca puntea Deputatul USR Stelian Ion a declarat joi că alegerea procurorului Adina Florea pentru șefia DNA de către ministrul Justiției trezește suspiciuni, deoarece tatăl acesteia este consilier județean al PSD. Citește mai departe...

Seful Serviciului de Informatii Interne, in contradicție cu Merkel in cazul violențelor din Chemnitz Şeful Serviciului de Informaţii Interne (BfV), Hans-Georg Maassen, a afirmat că nu există nicio evidenţă că protestele e ...

Curs BNR 7 septembrie 2018: Ce se intampla cu Euro in aceasta dimineața Curs BNR 7 septembrie. Euro a început ziua aproape la fel ca ieri. Moneda europeană a rămas la 4,63 lei, aproape de cursul anunţat joi (6 septembrie) de Banca Națională a României. Curs BNR 7 septembrie: Moneda europeană a atins pe 4 septembrie un nou minim în fața monodei naționale din 6 august 2018, când […] The post Curs BNR 7 septembrie 2018: Ce se întâmplă cu Euro în această dimineață appeared first on Cancan.ro.

Augustin Lazar vrea declasificarea documentelor care constituie probe in dosarul violențelor din Piața Victoriei Ancheta privind violenţele de la mitingul din 10 august din Piaţa Victoriei durează pentru că majoritatea documentelor c ...

Iulia Albu o critica pe Anda Adam: „Se vrea stilata!” Iulia Albu a criticat-o pe Anda Adam pentru ținutele pe care le-a purtat în ultima vreme, dar și pentru faptul că s-a fotografiat cu țigara în gură. Jurata de la „Bravo, ai stil” a considerat că artista dă un exemplu negativ. Iulia Albu crede că Anda Adam se vrea stilată „cu orice preț”, însă nu […] The post Iulia Albu o critică pe Anda Adam: „Se vrea stilată!” appeared first on Cancan.ro.