Maria Constantin se marita din nou! Cine e cel de-al treilea sot si ce artista cunoscuta a acceptat sa ii fie nasa

La doua luni dupa ce s-a aflat ca Maria Constantin si Marcel Toader au divortat pe ascuns la notar, astazi, artista de muzica populara a lansat vestea surpriza: se marita din nou. Cel de-al treilea sot al vedetei este un machidon simpatic . Intr-un mesaj postat pe o retea de socializare, ea a dezvaluit cand vor fi difuzate imagini de la evenimentul emotionant. Cei mai multi au ramas fara replica atunci cand au aflat cine va fi nasa celor doi.

In varsta de 31 de ani, Maria Constantin se casatoreste iar. De data aceasta, sot ii va deveni un machidon frumusel foc. Suprinzator pentru multi, nasa celor doi va fi Diana Bisinicu, potrivit Spynews.ro. Artista i-a cununat pe Marcel Toader si Gabriela Cristea.

„« Party Like a Star »! Maria Constantin se marita din nou! De data asta cu un machidon. E nunta mare machidoneasca in platoul Antena Stars cu cei mai cunoscuti artisti armani! Iholu – Ansamblu de dansuri armanesti ,Vanghilizmo Group” este mesajul aparut in aceasta dupa-amiaza pe pagina de Facebook a Mariei Constantin.

Pe 23 ianuarie s-a aflat despre divortul la notar, facut in secret de Maria Constantin si Marcel Toader



Maria Constantin s-a casatorit cu Marcel Toader pe 26 septembrie 2015. Artista de muzica populara a mai fost casatorita o data, in timp ce fostul rugbist, de 54, are cinci mariaje esuate pana in prezent. Din prima casatorie, vedeta are un baietel.

