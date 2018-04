„Maria Dragomiroiu a murit”. Stirea care a speriat Romania (fake news)

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O informatie care a circulat zilele trecute in mediul online a socat mii de romani. Un titlu anunta sec faptul ca: „Maria Dragomiroiu a murit”. Informatia s-a dovedit a fi una falsa. Stirea s-a viralizat rapid la momentul respectiv si a ajuns incluziv la urechile cunoscutei artiste de muzica populara. Maria Dragomiroiu a fost uimita sa afle din mediul online ca a murit, mai ales ca cei apropiati puteau avea un soc la auzul acestei vesti. Stirea respectiva a fost distribuita mai ales in grupurile iubitorilor de folclor. Autorul materialului dadea inclusiv detalii despre asa-zisul deces. O operatie de cateva ore in urma careia artista nu a supravietuit era motivul pentru care Maria Dragomiroiu a pierdut lupta cu viat ...