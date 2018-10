Maria Dragomiroiu, revoltata fiindca ANAF va impozita nuntile: ”Foarte rau ca nu ne mai revenim si noi la normal!”

Maria Dragomiroiu revoltata de stirea ca ANAF va impozita nuntile

Maria Dragomiroiu este revoltata de stirea ca ANAF va impozita nuntile. Cunoscuta cantareata de muzica populara este de parere ca reprezentantii ANAF ar trebui sa fie mai atentie la cei care fura, nu la cei care canta. Motivatia artistei este aceea ca lautarii si cantaretii ”aduc bucurie oamenilor”.

Celebra cantareata de muzica populara Maria Dragomiroiu declara pentru DeCe News ca a dorit intotdeauna sa doarma linistita cu capul pe perna. Motiv pentru care si-a infiintat o firma si estt la zi din punct de vedere financiar.

”Altii fura si nici nu platesc!”, sustine artista, luand apararea celor care canta la nunti, botezuri si alte evenimente speciale din viata oamenilor.

Maria Dragomiroiu nu se teme de ANAF. Si asta nu pentru ca doreste, cu tot dinadinsul, sa pozeze in eroina, ci pentru ca este cu impozitele la zi. Are o firma si se simte acoperita din punct de vedere financiar. Cantareata de muzica populara recomanda celor de la ANAF sa ”umble” acolo unde se fura milioanele de euro. Subiectul ”ANAF – impozitare nunti” este unul fierbinte in zilele acestea, iar Romania freamata de la un capat la altul. Era firesc, de altfel, ca Maria Dragomiroiu sa isi spuna punctul de vedere si, cu siguranta, alti artisti romani vor iesi ”la rampa”.

„Eu mi-am platit tot timpul impozitele, am firma si nu am niciun fel de problema. Dar nu aici este plusul care sa ajute ca in Romania sa se traiasca bine. Nu de aici se ridica PIB-ul sau Romania va face mai multi bani la buget. Se iau bani cu milioanele de euro in Romania, acolo sa se umble! Noi aducem un pic de bucurie oamenilor, nu la lautarii amarati care muncesc si stau in picioare. Ei nu fura, muncesc. Altii fura si nici nu platesc. Eu mi-am platit tot timpul pentru ca vreau sa stau cu capul linistit pe perna. Dar sunt oameni amarati care abia asteapta sa vina sambata sa ia si ei doua trei sute de lei ca sa traiasca pana saptamana viitoare. Sa mai dea si din aia? Nu e normal. Foarte rau ca nu ne mai revenim si noi la normal”, a declarat Maria Dragomiroiu pentru DCNews.

Maria Dragomiroiu, revoltata fiindca ANAF va impozita nuntile. Si Calin Popescu Tariceanu si-a spus punctul de vedere

Intrebat despre acest subiect intr-o conferinta de presa sustinuta, vineri, la Bistrita, Calin Popescu Tariceanu a spus ca obligatia declararii veniturilor este a celor care au furnizat acele servicii.

“Eu am toata simpatia pentru toata lumea, si pentru tinerii casatoriti, si asa mai departe. Acum, sistemul acesta de delatiune, ca sa ii spun asa, nu imi place. Obligatia, de fapt, revine prestatorului de serviciu, sa isi declare veniturile si sa isi plateasca impozitele, ca sa fim foarte clari”, a declarat Tariceanu.

