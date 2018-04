Maria Gheorghiu, previziuni sumbre! ”Iarna va reveni in Sud”

vremea rea

Maria Gheorghiu a facut o previziune sumbra, in aceasta dimineata. Clarvazatoare afirma ca vremea rea va reveni in Romania.

Maria Gheorghiu a tras un semnal de alarma si a afirmat faptul ca vremea capricioasa se va restabili in tara. ” In aceasta dimineata in zori, ma trezeste o lumina alba si stralucitoare, clipa in care, vad cu ochii inchisi fiind, vad dinpsre Sud o intindere de Pamant acoperita cu zapada proaspat cazuta. O zapada alba si pufoasa. Ca de pe un deal,vad copilasi care coboara prin zapada si se joaca, se rostogolesc prin zapada noua. Dar vreo trei copilasi nu au vrut sa ramana pe loc si tot coborau alergand prin zapada. Dragii mei, eu nu stiu in ce loc va reveni iarna, poate fi si la munte, dar poate fi si la ses. Cert este ca vom auzi din nou de revenirea iernii , dar si de acesti copilasi care se jucau prin zapada. Sa nadajduim ca acesti copii vor fi bine, si ca numai se jucau, se bucurau de noua zapada”, a fost mesalul postat de clarvazatoarea Maria Gheorghiu pe blogul personal.

ANUNTA UN VAL DE ATENTATE TERORISTE

Maria Ghiorghiu a devenit una dintre cele mai apreciate prezicatoare din Romania dupa ce a antincipat dezastrul de la clubul Colectiv. Pe blogul personal, aceasta trage un nou semnal de alarma si sustine ca trebuie sa ne asteptam la un lant de atentate teroriste in viitorul apropiat.

