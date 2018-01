Maria Ghiorghiu a avut dreptate. Nenorocirea s-a intamplat chiar in aceasta dimineata: "Sa ne rugam"

Cunoscuta clarvazatoare care a prezis mai multe tragedii in tara, dar si peste hotare a reactionat imediat, dupa ce si-a dat seama ca una dintre premonitiile sale s-a adeverit. In mesajul facut public, Maria Ghiorghiu a indemnat lumea la rugaciune.

La scurt timp de la producerea seismului puternic din Marea Caraibilor, Maria Ghiorghiu a scris pe blogul ei ca putem "sa rasuflam usurati", pentru ca sigur acesta era cutremurul care i se tot arata in viziunile sale. De altfel, clarvazatoarea chiar a scris intr-un articol acum cateva zile ca pamantul se va cutremura.

"Dupa cum vedem cu totii, bunul Dumnezeu si Maicuta Domnului ne iubesc si nu ne trimite in milocul nostru marele cutremur. Noi trebuie sa-i multumim pentru toate acestea si sa ne rugam Lui si Maicii Domnului. Scriam asta-noapte un articol cu titlul: «Mare cutremur». Si a avut loc un mare cutremur la doar cateva ore in Marea Caraibelor. Asadar, dragii mei, sa rasuflam usurati si sa credem in al Lui Dumnezeu cuvant. Cu siguranta acesta era cutremurul mare din mesajul de asta-noapte", a scris Maria Ghiorghiu.

