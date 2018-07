Maria Ghiorghiu, avertisment infiorator pentru un mare actor roman

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Maria Ghiorghiu vine cu noi premonitii alarmante care, de data aceasta, vizeaza in mod expres un mare actor roman. Celebra prezicatoare vine cu vesti sumbre, sustinand ca acest mare actor al Romaniei se va lovi de serioase probeme de sanatate – cu precadere, probleme ale inimii. „In aceasta noapte, in timp ce scriam la articolul anterior, desi eram cu ochii pe monitor, vad in stanga mea un om de mare valoare a TEATRULUI romanesc. Acest om de mare valoare a TEATRULUI romanescdeja a trecut prin multe suparari si tragedii, si iata ca, din nefericire, toate aceste suparari i-au slabit sanatatea trupeasca,mai precis, sanatatea inimii. Deci, il vad cazut pe partea stanga, se tine cu mainile de partea inimii si are fata t ...