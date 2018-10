Maria Ghiorghiu: ” Ce va fi cu acest 11 fraților, vom afla impreuna. Va fi un eveniment tragic!”

Cunoscuta clarvăzătoare Maria Ghiorghiu, care ar fi prezis incendiul din Colectiv şi moartea judecătorului Stan Mustaţă, anunţă o nouă tragedie. Maria Ghiorghiu sugerează că tragedia de proporţii ar avea loc într-o zi de 11. „Noapte de 28 -29 Octombrie 2018, ora 2,35 ! Dragii mei, Abia ma bagasem in pat,si stand in pat cu ochii […] Articolul Maria Ghiorghiu: ” Ce va fi cu acest 11 fraților, vom afla împreună. Va fi un eveniment tragic!” apare prima dată în AM Press.