Maria Ghiorghiu, dezvaluiri de ultima ora despre un accident nuclear

Maria Ghiorghiu a devenit cunoscuta odata cu premonitia cutremuratoare despre clubul Colectiv. Recent, clarvazatoare a facut noi dezvaluiri pe blogul personal.

Maria Ghiorghiu sustine ca este posibil sa auzim de o explozie puternica. Clarvazatoare a postat mesajul pe blogul personal.

„In aceasta noapte, in timp ce scriam aici pe blog, vad in spatele meu inspre sud, vad cateva persoane ce stateau pe marginea drumului asfaltat, ca intr-o statie de autobuz.

Brusc, in spatele acestor persoane in asteptare, vin spre ele mai multe obiecte marunte, pietre, bucati mici din materiale plastice sau lemnoase, praf, exact ca atunci cand are loc o explozie puternica cu un suflu extrem de puternic.

Maria Ghiroghiu a mai vorbit despre posibile explozii care ar putea avea loc

Afara ea ziua si senin, numai aceasta explozie a tulburat linistea de care se bucurau cei de pe marginea drumului. Dragii mei, vom auzi de un astfel de incident, dar sa nadajduim ca nu vor fi si victime omenesti,” a scris Maria Ghiorghiu.

Nu este primul mesaj de acest gen postat de Maria Ghioghiu. Tot pe blogul personal, Maria a vorbit si despre un posibil accident nuclear care ar putea avea loc.

Maria Ghirghiu avertizeaza din nou. De aceasta data, clarzavatoarea care a prezis dezastrul de la Colectiv a vorbit despre un seism care ar urma sa loveasca dinspre sud, sud-est.

Maria Ghiorghiu sustine ca Bucurestiul ar putea fi lovit de un cutremur de o intensitate destul de mare.

„Brusc, incepe un cutremur intens si vad cum Pamantul se legana mai tare de la stanga la dreapta, asa precum cernem noi faina cu sita.

Am mai vazut cutremure in care Pamantul se cutremura ca pe arcuri. Acum, insa, se legana puternic. Dragii mei, din pacate, vom auzi de un alt cutremur intens care se va produce inspre sud, sud-est.

Clarvazatoare sustine ca doar credinta ne poate salva de un asemenea eveniment

Un cutremur care va legana Pamantul destul de tare. Nu vedeam case sau blocuri, vedeam doar zapada si pomi micuti,” se arata in postarea clarvazatoarei.

Desi Maria Ghiorghiu a concluziat ca Romania ar fi ocrotita de cutremure devastatoarea prin credinta poporului. un astfel posibil pericol va atarna mereu peste Romania.

Recent, specialistii de la INFP au confirmat, inca odata, ca un cutremur devastator poate lovi oricand. Efectele sale ar fi, cu siguranta resimtite in zonele de sud mentionate, unde se afla orase precum Bucuresti, Constanta, Craiova si altele.

