Maria Ghiorghiu, o noua profetie pentru Romania: "Un mare cutremur se va abate asupra tarii noastre"

Celebra clarvazatoare Maria Ghiorghiu, cea care a prevazut dezastrul de la Colectiv, a lansat un avertisment sumbru pentru Romania pe blogul personal. „Dragii mei, Am inchis calculatorul cu dorinta de a ma culca ,dar, a trebuit sa-l deschid din nou pentru a scrie cee ce mi s-a aratat dupa ce am inchis calculatorul. In aceasta noapte, stand in pat cu ochii inchisi vad inspre Apus o incapere mare, ca o Sala in care ar incapea multi oameni. Aici se afla o platforma imensa ,precum acelea pe care se practica tot felul de sporturi. Era noapte. Vad doua maini care tin de marginea acelei platforme, ce se asemana cu o prelata ,asa era confectionata. Brusc,incepe un CUTREMUR puter ...