Maria Ghiorghiu, previziune stranie dupa cutremurul puternic care a zguduit Romania: "Vad o sfanta CANDELA"

Maria Ghiorghiu a facut o noua previziune, la scurt timp dupa cutremurul puternic din weekend care a zguduit Romania. Femeia a avut o viziune stranie, pe care a detaliat-o pe blogul personal. Iata ce spune Maria Ghiorghiu: Dragii mei, Abia ma bagasem in pat,si stand in pat cu ochii inchisi,vad intr-o clipita inspre inspre Est,Sud -Est,vad o sfanta CANDELA aprinsa si asezata pe pamant in noapte. Sfanta Candela era cu ulei si cu pluta si fitil. Ardea tare linistit si frumos, cu flacara moderata fara ca s-o bata vantul. La un moment dat ,pluta din uleiul Candelei incepe a se misca singura, incepe a se deplasa dintr-o parte in alta a interiorului paharului Candelei sfinte. O forta nevazuta fratilor ...