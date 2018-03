Maria Ghiorghiu trage un semnal de alarma: ”Dupa atatea inundatii, vom auzi si de un cutremur mai intens”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Clarvazatoarea Maria Ghiorghiu nu se opreste din premonitiile tulburatoare legate de un posibil cutremur devastator. Prezicatoarea alarmeaza populatia, printr-un nou mesaj care ingheata sangele in vene. ”Vad in spatele meu inspre Est, Sud -Est, vad o incapere cu mult mobilier. Doi copilasi se jucau pe langa acele sifoniere, cand brusc, a inceput un cutremur mai intens, iar unul dintre sifoniere a inceput a se clatina mai tare. Prieteni dragi, dupa atatea valuri de inundatii si alunecari de teren, vom auzi si de un cutremur mai intens. Unde se va produce, in ce tara si cand, eu nu stiu a va spune,” a precizat Maria Ghiorghiu, pe blogul sau personal. Maria Ghiorghiu a mai scris, chiar zilele trecute, despre un posibi ...