Maria Grapini a rabufnit dupa avertismentul Comisiei Europene: 'Nu am fost de acord de la bun inceput. Romania nu trebuie sa accepte propunerea'

România nu trebuie să accepte propunerea Comisiei Europene (CE) de a reduce fondurile pentru coeziune şi agricultură în viitorul buget european, de după 2020, a declarat vineri, la Sibiu, europarlamentarul Maria Grapini, ce face parte din Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor (S&D).

"Nu am fost de acord de la bun început că, Comisia a spus că vine cu propunerea (...) să diminuăm fondul la Coeziune şi la Politica Agricolă Comună. Deci, două puncte care rănesc adânc România şi fondul de coeziune şi politica agricolă. De ce? Pentru că deşi suntem de 10-11 ani în Uniunea Europeană, noi nu am ajuns prin cele două fonduri să fim la nivelul nici măcar al mediei din Uniunea Europeană. Nu mă refer aici la fermele agricole, la subvenţiile din agricultură care sunt mai mici decât în alte state. (...) Am avea nevoie să nu se diminueze Fondul de Coeziune", a afirmat Grapini, potrivit agerpres.ro

Europarlamentarul S&D, Maria Grapini, cere unitatea tuturor europarlamentarilor români, pentru susţinerea intereselor ţării.



"Asta aş vrea şi la noi, o unitate (...), o unitate a celor 32 de eurodeputaţi, indiferent din ce partid din ţară vin sau din ce grup politic fac acolo parte, când este o propunere pentru ţară, să votăm la fel şi cu regret o spun, nu a fost întotdeauna aşa. (...) Provocările pe cadrul financiar pe şapte ani după 2020 este extrem de important şi trebuie să ne jucăm cartea aici, trebuie să fim extrem de insistenţi, foarte bine pregătiţi şi să avem curaj să ne susţinem punctele de vedere", a mai spus Grapini.



Maria Grapini şi europarlamentarul S&D Andi Cristea au participat joi şi vineri, la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, la două dezbateri având ca temă "Finanţarea viitorului Europei: Bugetul UE 2021 - 2027".