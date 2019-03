Maria Grapini: 'Eurodeputații romani au depus peste 100 de amendamente la pachetul Mobilitate. Ne-am semnat reciproc amendamentele'

Eurodeputata Maria Grapini, din grupul S&D din Parlamentul European (PE), a recunoscut miercuri că ea şi ceilalţi colegi români din Comisia pentru transport şi turism a PE, Marian-Jean Marinescu şi Claudia Ţapardel, au depus peste 100 de amendamente la pachetul Mobilitate care a fost retrimis dimineaţă de preşedintele PE la comisia de specialitate tocmai din cauza numărului mare de amendamente, peste 1.600, potrivit agerpres.ro.

"Este unul din puţinele cazuri în care chiar am avut o unitate. În general am lucrat cu europarlamentarii din Comisia TRAN, de exemplu cu dl Marian-Jean Marinescu. Eu şi cu dl Marinescu ne-am semnat reciproc amendamentele pentru că am depus cât mai mulţi amendamente, recunosc că asta a fost şi o tactică", a declarat Maria Grapini pentru jurnaliştii români la Strasbourg.

Potrivit sursei citate, Maria Grapini, Claudia Ţapardel şi Marian-Jean Marinescu au avut peste 100 de amendamente la pachetul Mobilitate, unii dintre ei semnând chiar amendamente ale altor eurodeputaţi din ţările care nu susţineau pachetul, precum Bulgaria.

Pachetul Mobilitate a fost retrimis miercuri de preşedintele PE, Antonio Tajani, la comisia TRAN, în baza regulii 175, pentru filtrarea amendamentelor în comisie înaintea votului în plen care va avea loc în următoarea sesiune plenară din aprilie.

Cele trei propuneri referitoare la detaşarea şoferilor, perioadele de odihnă şi accesul la piaţa transportului rutier de mărfuri fac parte din "pachetul privind mobilitatea" sau "Mobilitate 1" prezentat de Comisia Europeană în mai 2017.

Maria Grapini, Marian-Jean Marinescu, în calitate de membri ai Comisiei TRAN, dar şi eurodeputaţii Dan Nica, Răzvan Popa şi Gabriela Zoană, s-au întâlnit miercuri cu cele câteva sute de transportatori români care au venit în faţa sediului PE din Strasbourg pentru a protesta împotriva prevederilor pachetului Mobilitate.

"Ei au ridicat problema că dacă se va aplica aşa cum arată acum pachetul pe mobilitate - cu cabotaj, timpii de condus şi al treilea raport pe detaşare - este clar că vor fi scoşi din piaţă", a declarat Grapini, care a făcut parte dintr-un grup de zece eurodeputaţi din Comisia TRAN din mai multe ţări şi grupuri politice care au susţinut o conferinţă de presă comună în care şi-au declarat scepticismul faţă de acest pachet legislativ.

"Când nu au fost de ajuns doi ani pentru un compromis, este acum de ajuns o săptămână pentru a crea un compromis cu 1.600 de amendamente? Nu este posibil", a declarat Grapini în conferinţa de presă comună cu alţi colegi din comisia TRAN.

Ea a spus că ideea potrivit căreia şoferii nu au un salariu bun în România este o poveste. "Ştiţi ce salariu are un şofer în România? 2.700 de euro. Am discutat astăzi cu un reprezentant al unei asociaţii profesionale şi nu este corect când este folosit acest argument. Salariul este subsidiaritate. Fiecare ţară are posibilitatea să creeze un standard pentru salarizare. Vrem protecţia socială a şoferilor, dar nu distrugând companiile. Dacă nu avem companii, nu avem muncitori. Este o filosofie foarte simplă", a mai spus Maria Grapini la conferinţa de presă comună.

Întrebată de jurnaliştii străini de ce România nu a votat împotriva pachetului în Consiliul UE în decembrie, ea a explicat că preşedinţia română a dorit să rămână neutră în dosar. Mai târziu, într-o declaraţie pentru jurnaliştii români, Grapini a spus că un vot împotrivă al României nu ar fi schimbat atunci rezultatul, dar a afirmat că pe viitor România va vota şi în Consiliul UE împotriva pachetului Mobilitate.

"S-a ajuns acum foarte clar într-un impas. Nu pot să cred că săptămâna viitoare noi vom putea rezolva în comisie acest lucru. Dl (Antonio) Tajani astăzi a anunţat că dacă noi, în Comisia TRAN, nu ajungem la un compromis, va fi nevoit, în următoarea săptămână de plenară în aprilie, să supună la vot amendament cu amendament, adică vom sta să votăm 1.600 de amendamente", a mai afirmat ea.

Eurodeputata din grupul S&D spune că grupul din Comisia TRAN care s-a pronunţat împotriva pachetului Mobilitate va propune să se suspende discuţiile în comisie în acest dosar. "Eu cred că acesta va fi viitorul pachetului de mobilitate, în sensul că se va suspenda şi va merge în următorul mandat. Oricum, vestea pe care le-am dat-o transportatorilor este aceea că nu va mai fi timp de trilog", respectiv de negocierile cu Consiliul şi Comisia pentru adoptarea pachetului legislativ în acest mandat, a mai spus Maria Grapini.