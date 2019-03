Maria Grapini REACȚIONEAZA dupa nominalizarea pe lista PSD: 'Nu am falsat in Parlamentul European. Tot mandatul am lucrat conștiincios'

Europarlamentarul Maria Grapini, prima reacție după ce a fost nominalizată ca și candidat pe un loc eligibil pe lista PSD pentru Parlamentul European.

„Eu am muncit pentru a reprezenta România. Nu am falsat, nu am cântat fals. Tot mandatul am lucrat conștiincios pentru că am înțeles acum cum funcționează Uniunea Europeană și trebuie să avem oameni care înțeleg menirea lor aici. Pe de o parte, să muncească pe amendamente, să influențeze legislația astfel încât țările din Est să nu fie discriminate. Eu sper să nu dezamăgesc, e gândul meu atunci când ocup un post cu responsabilitate”, a declarat Maria Grapini pentru Q Magazine.