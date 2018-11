Maria Grapini, scrisoare incendiara pentru liderii UE: Sa condamne violentele din Franta, pe modelul rezolutiei pentru Romania

Europarlamentarul Maria Grapini reacţionează dur la violenţele înregistrate în Franţa între protestatari şi jandarmi. Grapini a transmis o scrisoare oficială Comisiei Europene, prin intermediul căreia solicită o luare de poziţie imediată, referitoare la evenimentele din Franţa, pe modelul Rezoluţiei împotriva României. Grapini a subliniat similitudinea situaţiilor şi a cerut tratament egal.

"Săptămâna trecută am trimis prima scrisoare către Comisie. Titul l-am pus 'Aveţi ocazia să arătaţi că nu folosiţi dubla măsură'. Am făcut paralela între ce s-a întâmplat în România, cuprins în rezoluţie, şi ce s-a întâmplat în Franţa. Am trimis Comisiei, după care m-am gândit că este foarte bine să-i scriu şi preşedintelui Tajani şi preşedinţilor grupurilor politice. Le-am scris foarte clar şi imperativ: 'Vă solicit să analizaţi şi să iniţiaţi o rezoluţie privind Franţa, aşa cum aţi susţinut şi votat rezoluţia pentru România. Am spus că fac publice scrisorile şi le-am solicitat un răspuns public", a afirmat Maria Grapini la Antena 3.

"Ruşine" autorilor violenţelor - este mesajul transmis de preşedintele Emmanuel Macron după manifestaţiile "vestelor galbene" de sâmbătă din Franţa. "Mulţumiri forţelor noastre de ordine pentru curajul şi profesionalismul lor. Ruşine celor care le-au agresat. Ruşine celor care s-au manifestat violent faţă de alţi cetăţeni şi jurnalişti. Ruşine celor care au încercat să intimideze parlamentari. Nu există loc pentru aceste violenţe în Republică", a scris pe Twitter şeful statului francez. Înaintea acestei reacţii, notează AFP, preşedinţia şi guvernul nu făcuseră niciun comentariu legat de noile manifestaţii ale "vestelor galbene" care cer în special anularea creşterii taxelor la carburanţi şi măsuri privind puterea de cumpărare.

