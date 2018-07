Maria Iftimoaie s-a destainuit! Ce i-a fost cel mai greu sa vada: "Slava Domnului ca..."

Familia Iftimoaie

Maria Iftimoaie, sotia lui Ionut Iftimoaie, a dezvaluit intr-o emisiune TV ca i-a fost cel mai greu sa isi vada sotul luptand si ca se bucura ca, acum, luptele acestuia s-au incheiat.



"Tot timpul am privit meciurile de acasa si, slava Domnului, ca s-au terminat", a declarat Maria Iftimoaie intr-o emisiune TV.



Maria si Ionut Iftimoaie au impreuna trei copii, iar sotia lui "Rocky" Iftimoaie sustine ca acestia sunt cea mai mare realizare a ei. "Cea mai mare realizare a mea sunt copiii", a precizat ea in aceeasi emisiune.



Maria si Ionut Iftimoaie s-au casatorit in 2006 si au impreuna trei copii, Nicole Maria, Nicholas Ionut si Ioana. Ionut Iftimoaie mai are o fata, dintr-o relatie anterioara cu o actrita italiana.

