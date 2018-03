Maria Olaru, prima sotie a lui Andrei Gheorghe, jefuita de hoti. A fost deposedata de bani si bunuri in valoare de zeci de mii de euro

Andrei Gheorghe a fost casatorit de doua ori, prima data cu Maria Olaru, iar a doua oara cu Petruta Gheorghe. Realizatorul radio-TV divorta in 2007 de Maria, ulterior casatorindu-se cu Petruta, de care a divortat, in mare secret, in 2015.

Maria Olaru si Andrei Gheorghe au pastrat o relatie buna, in principal de dragul fiicei lor, Anastasia, acum in varsta de 24 de ani. Fosta sotie a jurnalistului a tras, insa, o spaima cumplita in vara anului 2012. Hotii au patruns in vila ei din Navodari si i-au furat bunuri si bani in valoare de zeci de mii de euro, conform wowbiz.ro.

Maria Olaru se afla in casa in momentul jafului

La momentul respectiv, Maria Olaru se afla in casa, impreuna cu prietena ei, Ruxandra, sotia lui Emil Hurezeanu. Femeia dormea la parter, dar hotii au scotocit si in camera ei, in timp ce femeia se odihnea.

„S-a intamplat pe la ora 2,27 si au plecat la ora 3 din casa. Stiu ora pentru ca am apelat la vecinul de vizavi, cel cu vila Nufarul, pentru a vedea inregistrarea. Ei au sistem video de monitorizare. Le-am spus si politistilor, care au venit cu un stick sa ia imaginile, dar nu au reusit, asa ca au solicitat sa punem noi pe un CD”, a povestit Maria Olaru.

Hotii au furat bijuterii din aur, platina si argint, incrustate cu pietre pretioase si perle, dar si 1.700 de euro, pe care Maria Olaru ii retraese in acea zi de la banca. De asemenea, Ruxandra Hurezeanu a iesit in paguba cu ce bani avea in portofel.

