Maria pentru prima oara la hora

Maria iese si ea pentru prima data la hora. Mama-sa o instruieste:

– Tu, Marie, vezi ca dupa hora, Ion te va invita in sura!

– Nu o sa ma duc mama! Promit!

– Ba poti sa te duci draga mamei! Timpurile s-au cam schimbat! Numa’ sa-l intrebi daca are si el un serviciu, daca castiga bine, daca are si el ceva zestre…

Dupa hora, Ion o invita in sura si se apuca de treaba…

Maria zice:

– Apai, mama o zis ca sa te intreb daca ai serviciu, zestre… Amu daca tat am facut-o, ce sa te mai intreb?… Daca o fi baiat, cum ii vom pune numele?

La care Ion scoate un prezervativ si zice:

– Apai daca o iesi de-aici, ii vom pune numele David Coperfield!

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.