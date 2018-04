Mariah Carey le-a multumit fanilor pentru sprijinul lor dupa dezvaluirea ca sufera de tulburare bipolara: Sunt inspirata

Cântăreaţa americană Mariah Carey le-a mulţumit fanilor pentru sprijinul pe care i l-au acordat după ce a dezvăluit că suferă de tulburare bipolară. Artista a spus că se simte inspirată de mesajele pe care le-a primit de la persoanele care îi apreciază muzica, scrie hollywoodreporter.com, potrivit news.ro.

„Mă simt inspirată de fiecare dintre poveştile voastre şi emoţionată de sprijinul vostru copleşitor. Să continuăm să ne încurajăm reciproc în călătoriile noastre”, a scris artista, sâmbătă, pe Instagram.

Mariah Carey a dezvăluit, miercuri, că suferă de tulburare bipolară, afecţiune cu care a fost diagnosticată în 2001. Ea a declarat într-un interviu acordat revistei People că recent a început un tratament medicamentos.

Carey, în vârstă de 48 de ani, a povestit că a primit acest diagnostic când se afla internată în urma unei căderi psihice şi că a refuzat să îl ia în seamă.

„Am trăit în negare şi izolare şi mereu cu teama că cineva mă va da în vileag. Era o povară prea mare şi nu am mai putut să o duc. Am căutat şi primit tratament, m-am înconjurat de oameni optimişti şi am reînceput să fac ce îmi place - să scriu cântece şi să fac muzică”, a afirmat ea.

Mariah Carey a precizat că ia medicamente pentru o formă mai puţin agresivă a bolii, care este reprezentată de modificări mai puţin severe de stare - între depresie şi hiperactivitate.

„Pentru mult timp am crezut că am o tulburare gravă a somnului. Dar nu era o insomnie normală (…) Munceam, munceam şi munceam... Eram irascibilă şi mi-era teamă să nu dezamăgesc oamenii. S-a dovedit că aveam un fel de manie”, a povestit ea.

Cântăreaţa a adăugat că se simte confortabil acum să discute despre problemele ei de sănătate.

Mariah Carey, născută pe 27 martie 1970, a devenit cunoscută pe plan mondial la scurt timp după ce şi-a lansat albumul de debut, în 1990, sub îndrumarea lui Tommy Mottola, directorul casei de discuri Columbia, cu care s-a căsătorit în 1993. După divorţul de Mottola, în 1997, a început să introducă elemente hip-hop în piesele sale, însă popularitatea ei a început să scadă, din 2001, după ce a părăsit Columbia Records. A revenit în atenţia publicului în 2005, cu un nou album pop, care a impresionat publicul şi criticii de specialitate. De-a lungul anilor, albumele ei au fost vândute în peste 200 de milioane de copii pe plan mondial, iar artista americană a câştigat numeroase trofee prestigioase, inclusiv cinci premii Grammy.