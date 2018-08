Marian Bosianu, pus director inca 6 luni la conducerea Finantelor iesene

Marian Bosianu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marian Bosianu, cel care asigura interimatul la Directia Generala Regionala a Finantelor Publice (DGRFP) Iasi a primit in cursul acestei zile un ordin din partea ANAF prin care mandatul i se prelungeste pentru inca o perioada de 6 luni. Bosianu a fost numit in luna aprilie a anului 2017 pe functia de director general al DGRFP Iasi. In trecut, in 2015, a mai ocupat aceasta functie. In 2012, Marian Bosianu a ocupat pentru cateva luni si functia de prefect al judetului Iasi. In cadrul DGRFP a ocupat functia de director Inspectie Fiscala. Conform declaratiei de avere din 2017, Marian Bosianu sta destul de bine la capitolul terenuri. In 2016, a cumparat un teren cu o suprafata de 1.295 metri ...