Marian Dragulescu face scandal: ”De ce mi-ati taiat indemnizatia? Nu stiati asta?”. Andreea Raducan i-a raspuns taios

Marian Dragulescu

Marian Dragulescu face scandal: ”De ce mi-ati taiat indemnizatie? Nu stiati asta?”. Desemnat drept cel mai valoros gimnast roman al anului trecut, Marian Dragulescu (37 de ani), multiplu campion mondial si european, se declara total nemultumit de atitudinea pe care actuala conducere a Federatiei Romane de Gimnastica o are fata de el.

Andreea Raducan, presedintele Federatiei Romane de Gimastica i-a raspuns dur lui Marian Dragulescu pe un site de socializare.

”Consider ca atitudinea ta din ultima perioada nu este demna de un mare campion. Sustinem uneori ca cei din afara sistemului nu ne inteleg, si ajungem sa ne dam seama, din nou, ca de fapt noi suntem cei care ne “faultam”. As vrea sa te asigur inca o data, ca atat eu cat si echipa Federatiei Romane de Gimnastica, pretuim munca si performanta fiecarui sportiv, asa cum este si cazul tau. Nemultumirea ta in urma retinerii a jumatate din indemnizatia de lot, pt fix zilele in care nu ai fost in sala, si in tara, este nejustificata.

Nu are nimeni ceva impotriva participarii tale la diferite show-uri tv, insa cred c-ar trebui sa te decizi daca-ti doresti sa castigi medalia de aur la JO sau notorietate la tv. Ti s-a explicat ca atat timp cat nu esti in sala de antrenament, noi nu putem sustine ca esti in pregatire. Sunt bani publici pentru care nu-si asuma nimeni raspunderea.

„Sigur, am fi putut gasi un sponsor ca sa-ti platim acesti bani, dar tu consideri ca asa este normal?! Te consideri un model pentru sportivii de astazi. Ce ar trebui sa faca FRG daca fiecare sportiv ti-ar urma exemplul si ar proceda la fel? Sau ar alege sa se antreneze fiecare in alta tara? Ne-ai spus sa nu te comparam cu ei. Datoria noastra insa, este sa ne pese de toti sportivii, nu doar de campioni. In plus, FRG nu se poate transforma in agentie de marketing si comunicare pentru Marian Dragulescu Official. Asa cum ti-am mai spus, rezultatele castigate in sport sunt importante, dar vei intelege ca va fi si mai important ce vei face dupa incheierea activitatii sportive, iar genul acesta de actiuni nu-ti vor aduce nici un beneficiu. Ramanem alaturi de tine si daca vei considera importanta sustinerea noastra, just let us know. Succes!”, a precizat Andreea Raducan.

Aflat la pregatire in Ungaria, unde a ales sa se antreneze pana in aprilie alaturi de tehnicianul Stefan Gall, cu care el a obtinut parte din marile sale succes ca sportiv la nivel mondial, Dragulescu a explicat pentru telekomsport.ro de ce in clipa de fata relatia dintre el si conducerea FRG nu e buna.

„Anul trecut, eu mi-am indeplinit obiectivele ca sportiv. A fost si motivul pentru care am fost desemnat cel mai bun gimnast. Problemele mele, de ordin financiar, in raport cu federatia, au inceput in noiembrie. Normal, eu primesc lunar, din partea MTS, o indemnizatie de 1.500 de lei. Actuala conducere a decis ca pentru noiembrie sa imi dea doar 50%, iar in decembrie mi-au taiat 70 &din aceasta suma. Motivul ar fi ca eu nu am indeplinit acel numar de zile in sala de antrenament. Se stie insa ca am fost accidentat, lucru confirmat de catre medici. Fiind accidentat am absentat doua saptamani in noiembrie si una in luna decembrie.

”Ma simt total nedreptatit! Cred ca, daca s-ar fi vrut, se putea gasi o solutie. Fie sa fiu bagat in concediu de odihna sau sa fiu platit din resursele extrabugetare ale federatiei. Dar, probabil, ca acest lucru, nu s-a vrut!”, a precizat Dragulescu.

Viriginia Oprisan, secretarul general al Federatiei Romane de Gimnastica: ”Exista un pontaj lunar cu numarul de zile la care sportivii participa la antrenament. In conformitate cu acel pontaj se calculeaza indemnizatiile. Antrenorul coordonator este cel care tine evidenta unui astfel de pontaj. Potrivit pontajului trimis FRG de catre Ioan Suciu, fostul antrenor coordonator, a rezultat faptul ca Marian nu a indeplinit acel numar de zile pentru a-si putea primi integral indemnizatia”.

Dupa ce si-a depus actele pentru renta viagera, Dragulescu a luat decizia ca pana in aprilie sa se pregateasca in Ungaria, impreuna cu antrenorul Stefan Gall, care pana la data de 1 aprilie se afla sub contract cu Federatia Maghiara.

”Vreau sa precizez ca aceasta perioada de cantonament o platesc eu. Suma este de 3.000 de eur. Pentru ca vreau sa fac performanta la nivel mare, ma refer aici la Jocurile Olimpice din 2020, banii pe care-i cheltuiesc nu mai conteaza!”

