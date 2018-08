Marian Godina a șters postarea despre fetița bolnava care avea nevoie de ajutor! Ce telefon a primit de la tatal ei

Actorul Rudy Rosenfeld s-a stins din viață la vârsta de 77 de ani, iar colegul său, Florin Călinescu, a ținut să transmită un mesaj celui care a jucat în ”Tanti Florica”, la Pro TV. Lumea teatrului din România a pierdut un actor valoros. Rudy Rosenfeld a murit la vârsta de 77 de ani. Regretatul artist […] The post Mesajul lui Florin Călinescu după moartea colegului său, Rudy Rosenfeld appeared first on Cancan.ro.