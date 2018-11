Marian Godina il face praf pe procurorul care i-a amendat pe polițiștii din Slobozia: 'Pretenaș, ce rahaturi scrii aici, ai luat speiș?'

Marian Godină a reacționat după ce un procuror din Slobozia a amendat doi poliţişti cu câte 5.000 lei pentru că a întârziat la serviciu din cauza lor, ei oprindu-l în trafic întrucât a depăşit viteza legală şi avea ITP-ul expirat.

„La câteva luni după ce a fost sancționat contravențional pentru depășirea vitezei și pentru ITP expirat, un procuror se gândește să "compună" o ordonanță prin care îi amendează pe polițiștii rutieri care îl sancționaseră, cu câte 5000 de lei de căciulă.

Am citit ordonanța aseară și am crezut că e invenția cuiva, dar azi m-am convins că e reală.

Procurorul își începe ordonanța povestind la persoana întâi, iar mai apoi își continuă narațiunea alternând persoana întâi cu a treia, vorbind ca Tarzan, cu diferența că face referire la dumnealui folosind cuvintele "magistratul procuror". Eu cred că ordonanța asta reprezintă sfârșitul carierei procurorului magistrat și așa ar fi normal, n-ai cum să lași asemenea specimen să lucreze în dosare penale.

Dacă la fața locului ar putea avea ca scuză faptul că și-a pierdut cumpătul, (deși nici asta nu ar fi o scuză) faptul că după câteva luni, în care a avut timp suficient să mediteze, tot a considerat normal să dispună amendarea polițiștilor care l-au sancționat, mă face să bănuiesc că testările psihologice pe care le dă regulat nu sunt chiar elocvente. Ba chiar a mai avut un răgaz în timpul în care a redactat ordonanța aia, destul de stufoasă, timp în care măcar vreun dragon, pe care-l are probabil ca prieten imaginar, i-ar fi putut apărea la ureche, să-i dea ușor una după ceafă și să-i șoptească: "pretenaș, ce rahaturi scrii aici, ai luat speiș?"”, scrie Marian Godină pe Facebook.