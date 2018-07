Marian Godina, reatie acida pentru un deputat: Domnule deputat, nici asta nu puteti pricepe?

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistul Marian Godina a postat un mesaj pe cu care a adunat mii de like, mesaj care este, de fapt, o reactie acida la o postare a deputatului PNL Florin Roman. Florin Roman a scris pe ca politistii se opun presemnalizarii radarelor pentru ca astfel ar disparea spagile. Intr-un mesaj amplu, plin de ironii, Marian Godina explica motivele reale: ”As fi dat share, dar mi-am dat seama ca am prostul obicei de a-i face pe unii sa isi stearga postarile dupa ce le distribui, in loc sa fie recunoscatori ca ii ajut ca lucrurile debitate sa le fie citite de cat mai multa lume. Din postarea domnului deputat sunt de acord doar cu prima fraza. “As vrea sa inteleg, dar nu pot”. Nici nu are cum sa poata. In p ...