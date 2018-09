Marian Neacșu, secretarul general al PSD, e impotriva unei OUG pentru amnistie și grațiere: 'Nu este oportuna'

Secretarul general al PSD, Marian Neacșu, a declarat, marți, la Parlament, că momentan nu consideră „oportună" emiterea unei Ordonanțe de Urgență (OUG) privind amnistia și grațierea pentru că subiectul nu a fost discutat în partid.

„Este foarte discutabil. Atâta vreme cât noi nu am stabilit, nu am decis, nici măcar nu am discutat în partid un astfel de subiect, sau nu ne-am aplecat cu foarte mare atenție asupra lui, socotesc că nu este oportun", a declarat marți, la Parlament, secretarul general al PSD, Marian Neacșu, întrebat dacă, în opinia sa, este oportună emiterea de către Guvern a unei Ordonanțe de urgență pentru amnistie și grațiere.

El a adăugat că „vom vedea ce decizie va fi luată" după o discuție în PSD.

„Dar, în măsura în care vom discuta, vom decide, vom aprecia pe bază de argumente oportunitatea de a propune un astfel de demers, atunci vom vedea ce decizie va fi luată", a precizat Neacșu.

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, duminică, că pentru el personal și pentru formațiunea pe care o conduce, ideea unei amnistii nu este o "iluzie juridică", precizând că trebuie o soluție să se repare "nenorocirile cauzate de implicarea serviciilor și procurorilor în instanțe".

"Pentru mine, ideea amnistiei nu e o iluzie juridică. Ca să discutăm foarte deschis și tranșant. Se vorbește în spațiul public de a se găsi o soluție să se repare toate nenrocirile cauzate de implicarea serviciilor și procurorilor în instante, aceste protocoale. Pentru mine și pentru noi ca partid, ideea amnistiei nu este o iluzie juridică. Dacă premierului, ministrului Justiției li s-a cerut să se găsească soluții pentru efectele acestor protocoale să fie șterse, nu trebuie să o mai lungească mult. Să se vedea posibilitatea judecătorilor fără să fie terorizați. Cum să creadă românul că un judecător este liber să îl judece. De aceea într-un sondaj apăruse un procent uriaș de români care credeau că pot ajunge condamnați fără să fie judecați", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.

Pe 24 august, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut, în calitate de preşedinte al Camerei Deputaţilor, o anchetă a Comisiei de Supraveghere a SRI, pentru „eventualele fapte ilegale săvîrşite de SRI”, după ce consilierul premierului, Darius Vâlcov, a făcut public un protocol secret al SRI.