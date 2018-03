Marian Oprisan il da de gol pe Dragnea: Cum a hotarat 'statul de drept' ca el sa fie presedintele PSD

Liderul PSD Vrancea, Marian Oprişan, a povestit luni că a participat la o întâlnire cu fostul preşedinte al UNPR Gabriel Oprea, care i-a recomandat să îl susţină pe Liviu Dragnea pentru funcţia de preşedinte interimar al social-democraţilor, după ce Victor Ponta îşi dăduse demisia din această funcţie.

Oprişan spune că "statul paralel" l-a susţinut mai întâi pe Valeriu Zgonea pentru această funcţie, după care "s-a sucit", pentru că Liviu Dragnea era sprijinit de marea masă a partidului, în special de liderii de filiale teritoriale, pentru experienţa pe care o avea în domeniul administrativ."Eu nu am participat la nicio întâlnire cu Ion Mocioalcă, eu am participat la o întâlnire cu Gabi Oprea, cu Zgonea şi Liviu Dragnea. Şi la acea întâlnire dl Oprea mi-a recomandat şi mie să îl susţin pe Liviu Dragnea şi i-a recomandat şi lui Dragnea să fie foarte hotărât, pentru că "statul de drept" a hotărât ca el să fie preşedintele interimar al PSD. Cine era statul de drept? După ce lui Victor Ponta nu i-a ieşit planul să ajungă preşedintele României, pentru că poporul ăsta e foarte inteligent, s-a întâmplat un singurul lucru - poporul l-a respins, dar i-a păcălit Coldea pe toţi, că a fost băiat deştept. (...) Ponta nu a iubit niciodată preşedinţii de consilii judeţene că erau cei care îl trăgeau tot timpul de mânecă să nu facă tot soiul de porcării, pentru că noi suntem interfaţa cu cetăţenii. (...) Victor Ponta nu mai era preşedinte, demisionase. Gabi Oprea a spus că mă roagă să îl sprijin pe Liviu Dragnea foarte clar, şi lui Liviu Dragnea i-a spus: "prietene, am vorbit cu "statul de drept" şi "statul de drept" este de acord să fii preşedinte interimar" (al PSD - n.r.). (...) Sistemul s-a sucit în ultimul moment în ceea ce îl priveşte pe Dragnea, pentru că statul de drept l-a susţinut pe Zgonea de fapt. Dragnea avea susţinerea membrilor PSD şi a membrilor CExN", a afirmat Oprişan, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres

Potrivit acestuia, "Dragnea a fost executat în momentul în care i s-a făcut dosarul politic şi a fost condamnat la doi ani cu suspendare, ca să poată să fie folosit pe viitor într-o combinaţie în care ar fi putut fi eliminat foarte uşor".



"Dacă cineva crede că Dragnea are vreo legătură cu serviciile, în sensul negativ al lucrurilor, este nebun. (...) Liviu Dragnea era viceprim-ministrul Guvernului şi ca să scape de el într-un mod absolut oribil i-au inventat procesul cu "referendumul" în urma căruia a fost condamnat într-un proces politic pe nedrept la doi ani cu suspendare", a adăugat el.



Liderul CJ Vrancea a arătat că Dragnea a ajuns vicepremier, în perioada în care Victor Ponta conducea Guvernul, "la presiunea" colegilor din partid, pentru că era unul dintre cei care cunoştea foarte bine cum funcţionează mecanismele administraţiei locale.



Întrebat dacă Dragnea mergea la acele petreceri private organizate de SRI, Oprişan a spus: "A mers că nu avea încotro, că altfel se ducea la puşcărie dacă nu făcea ce spuneau ei".



El a recunoscut că "în PSD se tăcea pentru că le era frică de dosare". "Da. Şi, dacă vreţi, luaţi foarte frumos, şi vi-l pun la dispoziţie, apelul pe care Victor Ponta l-a făcut la sentinţa mea de achitare în procesul pe care l-am avut şi care a fost ordonat de Traian Băsescu. Deci Ponta a ordonat Secretariatului General al Guvernului să scrie la sfârşitul apelului că susţine şi roagă instanţa de judecată ca să admită apelul DNA şi să procedeze la condamnarea mea în acel dosar. Da, Victor Ponta a vrut să mă bage în puşcărie. (...) Victor Ponta este singurul care s-a ocupat de această chestiune, pentru că el era componentă a jocului care s-a făcut la vremea respectivă, joc în urma căruia a ajuns preşedintele PSD", a susţinut Marian Oprişan.

Săptămâna trecută, fostul preşedinte al UNPR Gabriel Oprea a afirmat că nu a discutat cu fostul director adjunct al SRI Florian Coldea despre ocuparea funcţiilor de conducere în PSD, adăugând că l-a susţinut pe Dragnea la Congresul formaţiunii politice din 2015.



''Adevărul este că, înaintea Congresului PSD din 2015, Liviu Dragnea m-a sunat şi m-a invitat la sediul PSD, spunându-mi că doreşte să mă roage ceva. I-am răspuns că îl aştept la sediul UNPR din aceeaşi curte. (...) Liviu Dragnea ştie foarte bine că nu am vorbit la telefon nici cu Florian Coldea, nici cu altcineva. În schimb, la finalul discuţiei cu Dragnea, l-am sunat pe Vali Zgonea, în contextul în care între cei doi era o competiţie pentru nr. 1 şi nr. 2 în partid. L-am sunat pentru că am considerat că e fair-play să discut deschis cu el despre acest subiect. Din păcate, la telefon mi-a răspuns aghiotantul domnului Zgonea, care mi-a comunicat că preşedintele Camerei Deputaţilor, aflat la acel moment la vila RAAPPS din Neptun, este ocupat. Atunci am bătut palma cu Dragnea, i-am promis sprijinul meu'', a scris Oprea pe Facebook. El a spus că la întâlnirea cu Dragnea de la un restaurant din Capitală a fost însoţit de Marian Oprişan şi Ion Mocioalcă, în timp ce actualul lider al social-democraţilor a venit împreună cu Vasile Dîncu.