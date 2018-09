Marian Oprisan, prima declaratie dupa CEx: 'Sunt perfect de acord cu o lege a amnistiei și grațierii'

Vicepreședintele PSD Marian Oprișan a declarat, vineri, la Parlament, la finalul ședințe a CExN, că el este „perfect de acord” cu o lege amnistiei și grațierii și că ea trebuie adoptată „la un moment dat”.

„Românii au dreptul, ca orice țară civilizată, pentru că și Cehia și Polonia și alte state au adoptat această lege. Acest instrument constituțional există și trebuie, sigur, la un moment dat, adoptat, în așa fel încât toate nedreptățile să fie reparate. Sunt perfect de acord cu o lege a amnistiei și grațierii”, a declarat vineri, la Parlament, vicepreședintele PSD Marian Oprișan, despre amnistie și grațiere.

Întrebat dacă premierul Viorica Dăncilă este pentru o amnistie și grațiere prin OUG sau prin lege în Parlament, Oprișan le-a spus jurnaliștilor: „La revedere!”.

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, că în ședința CEX s-a discutat despre amnistie și grațiere, precizând că pe el personal nu îl mai interesează ordonanța pe acest subiect și că Guvernul sau Parlamentul, dacă vor, să o dea.

"Am discutat despre amnistie și grațiere. Le-am spus că pe mine personal nu mă mai interesează OUG privind amnistia. Vor s-o dea și când vor s-o dea, e problema lor. Unii colegi, dintre cei care mă criticau, au ținut în continuare presiune luni de zile pentru a se emite această ordonanță. Premierul Viorica Dăncilă a rezistat", a declarat Liviu Dragnea.

Liderul PSD a precizat că problemele persoanelor care au avut de suferit din cauza protocoalelor pot fi rezolvate fie prin ordonanță a Guvernului, fie prin lege în Parlament.

"În același timp, nimeni nu a reușit să răspundă la o întrebare esențială. Care este de fapt rezolvarea tuturor nenorocirilor generate de funcționarea acelor echipe mixte, de emiterea, adoptarea acelor protocoale? Nimeni nu a răspuns la întrebarea ce facem cu probele obținute nelegal? Nimeni nu a putut răspunde la întrebarea cum putem ridica presiunea de pe judecătorii care au dosare in rem sau in personam. Dacă răspunsul e amnistie prin OUG? Atunci să o dea. Dacă răspunsul e lege prin Parlament, atunci susțin", a completat Dragnea.