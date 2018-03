Marian Oprisan: "Victor Ponta a construit statul de tip ticalos in Romania"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vicepresedintele PSD Marian Oprisan reactioneaza dur la interviul lui Victor Ponta de la STIRIPESURSE.RO, in care fostul presedinte al PSD l-a numit "rama politica". Liderul PSD Vrancea sustine ca fostul premier a construit "statul ticalos", care a permis abuzurile unor procurori, alaturi de Basescu si Maior. "Eu nu am avut o relatie foarte buna cu Victor Ponta in perioada in care a fost prim-ministru. Daca ma intrebati de ce vorbesc acum, o sa va spun. Prin faptul ca nu a ajuns presedinte Victor Ponta, ci a ajuns altcineva, care pana in acest moment a demonstrat ca poate fi mediator foarte bun in societate, nu se mai pot comite acele abuzuri. Victor Ponta a demonstrat in repetate randuri cat de procur ...