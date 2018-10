Marian Petrache vine cu acuzații INCENDIARE: am fost ȘANTAJAT! Am deranjat interese mari

Președintele CJ Ilfov, Marian Petrache, arată că în planul de a institui un trasport public civilizat în regiunea București-Ilfov se lovește de opoziția transportatorilor. Petrache susține că aceștia pun presiuni asupra lui și îl șantajează pentru că a deranjat interese foarte mari.

”Transport public civilizat, la un preț corect

Cea mai grea problemă a Regiunii București-Ilfov, dar mai ales a Ilfovului, o reprezintă transportul public. De 10 ani mă străduiesc să implementez un proiect care să asigure condiții decente de transport, la prețuri corecte. Sunt vii în memoria noastră imaginile cu cetățenii din Ilfov transportați în condiții total neprielnice, nesigure. Acum că, în sfârșit, am creat toate elementele pentru a avea un transport public civilizat între Ilfov și București, sunt supus unor presiuni și încercări de șantaj. E clar că am deranjat interese mari. Eu am de transmis însă un singur mesaj: NU MĂ TEM ȘI NU CEDEZ!

Vreau ca toți să înțeleagă că lucrurile sunt ireversibile, iar Regiunea București-Ilfov va beneficia de transport civilizat, la un preț corect!

După ce, în luna august, am fost amenințat cu plângere penală, iar la începutul acestei luni mi s-a făcut plângere prealabilă pentru acțiune în instanță, vineri, 19 octombrie 2018, Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) împreună cu alte firme de transport ne-au informat că începând cu data de 1 noiembrie își încetează activitatea de transport persoane pe rutele dintre Ilfov și București. Și asta, deși și-au asumat obligativitatea asigurării acestui serviciu prin licența acordată de Autoritatea Rutieră Română (ARR) în anul 2008, valabilă până la data de 31 decembrie 2018.

Fac precizarea că acțiunile noastre legate de asigurarea unui transport civilizat nu sunt împotriva cuiva, ci sunt făcute pentru oameni.

Vă reamintesc că, la data de 19 iulie 2018, Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (ADTPBI) a aprobat Programul Integrat de Transport Public de călători pentru Regiunea București-Ilfov. Vom avea o rețea extinsă de transport integrat pe toată zona București – Ilfov, care va constitui o alternativă atractivă de deplasare, capabilă să satisfacă în mod optim nevoia de mobilitate a cetățenilor, contribuind astfel la diminuarea utilizării automobilului, la îmbunătățirea calității mediului natural și construit. Vor fi 67 de linii regionale și o linie expres Măgurele-Gara de Nord. Gradual, vor fi puse în trafic până la 394 de autobuze. Iar tariful va fi unic. Biletele pentru elevi și studenți vor fi subvenționate 50%, iar copiii sub 7 ani și pensionarii vor avea gratuitate pe mijloacele de transport în comun operate de Societatea de Transport București (STB).

Fac mențiunea că eu personal, dar și instituția pe care o reprezint, Consiliul Județean Ilfov, am acordat și vom acorda toată atenția și întreg sprijinul nostru mediului de afaceri.

Singura modalitate prin care se poate crea o creștere sustenabilă a calității vieții este aceea a sprijinirii mediului de afaceri, pentru că de aici vin resursele pentru toate proiectele de investiții în infrastructura județeană, fie ea educațională, de sănătate, de transport. Îmi doresc un mediu de afaceri sănătos și competitiv. În același timp, reafirm că nu mă las intimidat de așa-zișii oameni de afaceri, de cei pentru care doar interesele personale și financiare contează!”, arată Marian Petrache, pe pagina personală de Facebook.