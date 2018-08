Marian Vanghelie arunca scena politica in aer: "Kovesi inca mai controleaza justitia"

Marian Vanghelie 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marian Vanghelie a vorbit in aceasta seara, la Antena 3, despre faptul ca Laura Codruta Kovesi, desi plecata din functia de conducere de la DNA, continua sa conduca aceasta institutie. "Se vede foarte clar: Directia Nationala Anticoruptie prin adjunctul ei a spus foarte clar ca au in cercetare 300 de dosare cu judecatori. Ce inseamna - nu le-a inceput urmarirea penala pentru ca, de fapt, pe ei ii intereseaza sa-i tina in sah ca sa poata sa-i santajeze. (...) Vezi si: Interviu HALUCINANT cu barbatul care se autointituleaza "adevaratul organizator al protestului diasporei din 10 august" Acolo la DNA este un colectivcare se ocupa de trimiterea mesajelor catre judecatori in ...