Marian Vanghelie, dezvaluiri care ar putea sa o infunde pe Kovesi

Marian Vanghelie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5, sustine ca are informatii conform carora aducerea in tara a lui Nicolae Popa a fost coordonata de Florian Coldea din biroul de la DNA al Laurei Codruta Kovesi. ”Intreaga operatiune de extradare a lui Popa a fost condusa de Coldea din biroul lui Kovesi de la DNA (...) Eu cred ca trebuie supravegheata foarte bine aceasta operatiune. Toate se puneau in practica la comanda domnului Coldea si se petreceau in biroul doamnei Kovesi. Gata! S-a aflat! A fost gasit dosarul Laurei Codruta Kovesi Fiecare actiune a avut un anumit rol pe scena politica. Actiunea cu arestarea lui Nicolae Popa a avut un rol, iar sufrageria lui Oprea a avut un alt rol. Acolo era ...