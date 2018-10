Marian Vanghelie  lanseaza bomba: ''A fost lichidat de SRI''

Dan Adamescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul primar PSD al Sectorului 5 Marian Vanghelie a lansat joi, 11 octombrie 2018, o ipoteza zdrobitoare: aceea ca Serviciul Roman de Informatii, sub conducerea prim-adjunctului Florian Coldea, ar fi urmarit lichidarea miliardarului Dan Adamescu si preluarea afacerilor acestuia (in special Astra Asigurari), din cauza presupusei lui apropieri fata de Serviciul de Informatii Externe. Intr-o interventie telefonica in emisiunea „Esential”, moderata de jurnalista Ana-Maria Roman la Antena 3, Vanghelie a indicat si actorii operatiunii privind falimentarea companiei de asigurari: nu doar Coldea, ci si directorul SRI de la acea vreme, George Maior, laolalta cu premierul momentului, Victor Ponta, si ...