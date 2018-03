Marian Vanghelie prezent la DNA! Ce a spus, la iesirea de la Directia Nationala Anticoruptie

marian vanghelie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marian Vanghelie a fost pret de jumatate de ora in aceasta dimineata la DNA. Intrebat in ce calitate s-a prezentat, fostul primar a marturisit ca aceea de talentat. „Am venit in calitate de talentat. Ce pot sa vin eu atata timp cat eu spun de dimineata pana seara ce s-a intamplat si de ce suntem in momentul de fata asa cum suntem, ca economia nu mai functioneaza, oamenii de afaceri s-au dus dracului din tara, altii sunt morti, politicieni nu mai exista. Avem prim-ministri si ministri din Teleorman, e totul minunat. E singura institutie care functioneaza in Romania. Asta trebuie de aplaudat poate”, a declarat Marian Vanghelie la iesire de la DNA. Intrebat despre inregistrarile aparute in ...