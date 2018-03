Marian Vanghelie, prima reacție, dupa o VICTORIE mare impotriva DNA: profeție NEAGRA pentru procurori

Un procuror de la DNA a cerut, vineri, la Tribunalul Bucureşti, înlocuirea măsurii controlului judiciar cu arestul preventiv în cazul lui Marian Vanghelie, pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la mărturie mincinoasă. Solicitarea este formulată după ce acesta ar fi luat legătură cu un martor în dosarul în care fostul primar al Sectorului 5 este judecat pentru fapte de corupţie.

Vanghelie susține că în fața instanței, procurorii s-au dus cu un filmuleț de 15 secunde, în care el apare cu un martor din dosar, în timp ce stau amândoi la coadă la un dozator de apă. Fostul primar susține că în acele 15 secunde nu l-a șantajat pe acest martor.

”Este o reacție de normalitate. Mă bucur în primul rând că am dat peste niște judecătoare tinere și cu curaj. Ce ați făcut și dumneavoastră și presa din România, care s-a unit în ultimul an și jumătate, a fost foarte important, pentru că altfel eram luat ca din oală.

Eu eram la aparatul de apă, el mi-a spus ”ce faci, șefu? Să știți că m-au șantajat”. Eu i-am spus: ”Să știi că este un Dumnezeu și este atât”. Pentru asta au cerut arestarea preventivă. Eu nu am întâlnit niciodată așa ceva, nici măcar în perioada comunistă, că am fost gestionar și nu am văzut așa ceva.

Credeți-mă în continuare că am să vorbesc și am spus și în instanță că și dacă mă arestau astăzi, eu continuam să vorbesc.

Va sosi vremea când toți 70% dintre cei din DNA, din sediul ăla, vor fi judecați și se va vedea că fac la fel ca ăia de la Prahova. Eu nu le doresc răul, dar ar trebui să fie anchetați, ca să se vadă (...) Eu am văzut cu ochii mei cu un comisar de poliție judiciară al DNA ieșea din biroul unui judecător, adică de acolo de unde nu avea voie să intre. Eu nu sunt cu Facebook, nu am filmat, dar tot ce pot să fac este să vorbesc”, a spus Marian Vanghelie, la Antena 3.