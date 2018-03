Maricel Popa, despre actiunea primarului Mihai Chirica: "Este o copilarie si un joc de imagine"

Maricel Popa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa ce primarul Mihai Chirica a iesit public in aceasta seara si a afirmat ca renunta la concediul de odihna si se intoarce la serviciu in urma scandalului izbucnit in legatura cu functia viceprimarului Gabriel Harabagiu, conducerea PSD Iasi a oferit un punct de vedere. Maricel Popa, presedintele Organizatiei Judetene a mentionat ca ceea ce a facut primarul Mihai Chirica s-a dovedit a fi doar un joc de irmagine si o tentativa de a acoperi pe cei pe care i-a avut alaturi. "E doar o copilarie si o actiune de imagine, doar atat. As dori sa intreb, de ce nu a fost vineri, sambata si duminica la manifestari? Pentru a da o imagine mai ampla "fenomenului cumetriei", si-a luat conced ...