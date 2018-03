Maricel Popa si Mihai Chirica merg sa discute cu ministrul Sanatatii. Spitalul Regional de Urgente, o prioritate

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Consiliului Judetean, Maricel Popa, alaturi de primarul Iasului, Mihai Chirica, vor participa astazi la Ministerul Sanatatii, la o intalnire cu ministrul Sorina Pintea, in vederea stabilirii si remedierii deficientelor aparute in ceea ce priveste documentatia pentru Spitalul Regional de Urgente. ”Am inteles ca, la intrevederea de azi, va participa si domnul primar al municipiului Iasi. Sper sa inteleaga cat este de importanta realizarea Planului Urbanistic Zonal in cel mai scurt timp, pentru a putea depune documentatia de finantare cat mai repede si ca acest plan trebuie intocmit strict pentru Spitalul de Urgenta si nu la pachet cu alte proiecte pentru care primaria doar are intentia de a le r ...