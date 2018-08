Maries, despre Jandarmeriada: A fost aceeasi mana ca in 1990. Astia au crima in ADN Interviu

Ce s-a intamplat pe 10 august in Piata Victoriei seamana izbitor cu evenimentele din 1989, cu reprimarea Pietei Universitatii in 1990 si cu protestul care a dus la caderea Guvernului Petre Roman. De fiecare data au vrut "sa ne dea o lectie", sa ne spuna "Intrati in case! Noi suntem la putere!", afirma Teodor Maries, presedintele Asociatiei 21 Decembrie.