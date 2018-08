Marin Nicolae, delegat la conducerea DNA Ploiesti

Serviciul Teritorial Ploieşti al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) va fi condus de săptămâna viitoare de către procurorul Marin Nicolae, delegat vineri în acest sens de către procurorul general Augustin Lazăr, a anunţat vineri seara procurorul şef adjunct al DNA, Călin Nistor. "Astăzi a fost delegat un procuror şef serviciu din cadrul Structurii Centrale, care va conduce de luni Serviciul Teritorial Ploieşti. Este domnul procuror Marin Nicolae, de la Secţia de Combatere a Infracţiunilor Asimilate (infracţiunilor de corupţie - n.r.). A fost delegat de luni (6 august - n.r.) de către procurorul general al României. Doar dumnealui poate delega, are această prerogativă", a declarat Nistor Călin, la postul B1 TV. El a menţionat că s-a considerat la nivel de conducere că "e mai bine să meargă" un procuror din structura centrală la acest serviciu teritorial, unde să facă o inventariere a cauzelor aflate în lucru, să dispună şi să propună măsuri. Procurorul şef adjunct al DNA a opinat că Marin Nicolae este un "profesionist", un procuror cu mare experienţă, care a avut cazuri complexe în investigaţie, cu soluţii de condamnare. În altă ordine de idei, Călin Nistor a susţinut că situaţia de la DNA Ploieşti este una care "afectează", practic, toată activitatea Direcţiei. "Despre cauza în care este implicat domnul Onea la Parchetul Înaltei Curţi, nu cunosc decât ce a apărut în mass-media şi domnul Onea, ca orice cetăţean al României, trebuie să meargă să răspundă acuzaţiilor. În situaţia în care procurorul va aprecia că sunt suficiente probe, probabil că-l va trimite în judecată sau nu. El este prezumat nevinovat până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive", a subliniat Călin Nistor. Pe 27 iulie, fostul şef al DNA Ploieşti Lucian Onea şi fostul procuror Mircea Negulescu au fost puşi sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, ei având interdicţia de a comunica între ei şi cu anumite persoane, de a exercita profesia de procuror şi de a deţine arme. Parchetul General susţine că, în anul 2015, Lucian Onea şi Mircea Negulescu au determinat prin constrângere un martor (Vlad Cosma - n.r.), ameninţându-l în mod direct că o vor inculpa pe sora acestuia (Andreea Cosma - n.r.), să întocmească în fals o sesizare pe un alt nume şi tabele/ liste cu alegători din Republica Moldova, documente din care să rezulte că alegătorii ar fi primit bani drept "mită electorală". Documentele au fost expediate prin fax şi poştă din Chişinău la Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Ploieşti. Parchetul mai arată că deşi ştia că probele sunt ticluite în mod mincinos de martor, Lucian Onea a solicitat Tribunalului Prahova arestarea preventivă a unui inculpat pentru infracţiunea de coruperea alegătorilor, prezentând instanţei, drept probe, documentele ticluite. AGERPRES / (AS - autor: Marinela Brumar, editor: Karina Olteanu, editor online: Adrian Dădârlat)